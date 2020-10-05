У сільській школі на Волині відремонтують дах

У селі Поромів Іваничівського району Волинської області відремонтують дах школи за понад 309 тисяч гривень.

Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Бізнес.

Замовником є Поромівська сільська рада.

Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ступенів села Поромів повинні провести за адресою вулиця Тимовського, 15. Переможцем аукціону з пропозицією у понад 309 тисяч гривень стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВП-Будмонтаж».

Ремонт даху повинні завершити до 31 грудня цього року.