Названа вероятность отмены пенсионной реформы

Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников в разговоре с Царьградом выразил уверенность, что в ближайшее время заказчиков «пенсионной реформы» устранят от власти и, более того, лишат всех активов. Эксперт назвал сроки — до 2023 года, по его мнению, большинство инициаторов повышения пенсионного возраста «будут не у дел».

Будут ли изменения в пенсионной реформеРанее независимый экономист Владислав Жуковский заявил, что в России в 2023-2027 годах снова поднимут пенсионный возраст. По словам эксперта, якобы жители России «покорно снесли плевок», поэтому представители финансово-экономических властных элит «не видят берегов».

Андрей Школьников не согласен с этой точкой зрения. По его словам, те самые элиты, которые были заказчиками «пенсионной реформы», просто не доживут до 2023-2027 годов.

«В лучшем случае они будут отстранены от власти и лишены всех активов. Причем процесс этот начинается уже вот, просматривается сейчас. То есть до 23-го года точно абсолютное большинство их уже будет не у дел», — подчеркнул Школьников. Что касается изменения пенсионной политики, то эксперт уверен, что власти полностью пересмотрят всю социальную систему в ближайшее время.

«И сейчас говорить о возрасте, говорить о структуре смысла особого не имеет. То есть нужно будет смотреть, что будет и как это будет происходить», — пояснил Школьников. Он подчеркнул, что у системы существует около десяти параметров и все они изменятся, а пенсионный возраст — это лишь один из этих параметров.

В свою очередь аналитик Антон Покатович рассказал о том, что повышение пенсионного возраста не дало практически никакой дополнительной рабочей силы. В частности, работающие россияне, которые наполняют бюджет Пенсионного фонда, составляют половину из числа населения России. Ежели говорить более точно, то доля работающих граждан и пенсионеров на 2019 год — 51 процент. В свое время в 2018 году 51,75% населения приходилось на число работающих россиян.

В пользу провальности реформы говорит и тот факт, что пенсии невозможно будет повысить, пока в стране происходит снижение числа работающих граждан. Соответственно, как объясняет Покатович, обещания властей в этой плоскости не имеют под собой никаких оснований и доверять им не стоит.