Розетки Шнайдер : позволяют уменьшить количество потребляемой энергии на 30%

Электрические розетки — неотъемлемая часть каждого дома. При их выборе мы можем руководствоваться не только эстетикой, но и безопасностью и комфортом. Нужно отметить, что качественные розетки шнайдер можно найти на данном сайте.

В большинстве серий электрические розетки доступны в одинарном и двойном исполнении. Дополнительно двойные розетки доступны в двух вариантах: для монтажа в раму или в комплекте. Двойные розетки для установки в рамы предназначены для установки в несколько рам. Полные двойные розетки имеют рамку в комплекте и не могут использоваться в нескольких каркасах.

Чтобы дополнительно защитить розетку от вставки в нее неправильной вилки или другого предмета, розетки могут быть оснащены заслонками путей тока, то есть вилками, предотвращающими вставку других предметов, кроме вилки. Это решение особенно полезно для детей, которые ходят в гости.

При выборе розеток для помещений с повышенной влажностью (например, ванной) следует выбирать брызгозащищенные (герметичные) розетки со степенью защиты IP-44. Брызгозащищенные розетки имеют заглушку и уплотнительный комплект, защищающий розетку от попадания воды. Брызгозащищенные розетки можно устанавливать в несколько рам, например, в комплекте с разъемами. В такой ситуации следует помнить, что для разъема следует приобретать уплотнительный комплект, который делает разъем еще и защищенным от влаги.

Типы электрических розеток

Стандартная одинарная электрическая розетка с заземляющим контактом. Самый популярный вид розеток.

Одинарная розетка с заземляющими диафрагмами и диафрагмами токовой цепи

Одиночная электрическая розетка с заземляющим штырем, снабженная токопроводящими дорожками, предотвращающими попадание в розетку каких-либо предметов, кроме вилки. Для использования в местах, где мы хотим предотвратить доступ к сокету, например, для детей.

Розетка одинарная с заслонками токопроводов

Одиночная электрическая розетка без заземления, снабженная токопроводящими дорожками, предотвращающими попадание в розетку каких-либо предметов, кроме вилки. Для использования в местах, где мы хотим предотвратить доступ к сокету, например, для детей.

Одинарная розетка с заземлением

Единая электрическая розетка с заземлением, имеющая другое место заземления (два контакта сбоку). Предназначен для рынка других стран, в т.ч. Германия, Швеция.

Одинарная розетка с заземлением

Одинарная электрическая розетка с красным заземляющим штырем. Он предназначен для работы в отдельных, фильтрованных и оборудованных сетями источников бесперебойного питания (ИБП), питающих электронные устройства.

Одиночная заземленная розетка DATA с лицензионным ключом

Одинарная электрическая розетка с красным заземляющим штырем. Штепсельная розетка работает с каждой вилкой, снабженной накидным ключом (прикрепленным к розетке), который позволяет вставить вилку в розетку. Красная розетка DATA с разрешающим ключом завершает специальную электрическую цепь, к которой могут быть подключены только авторизованные устройства.