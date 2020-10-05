День учителя: красивые поздравления в стихах, смс и прозе, история праздника

Ежегодно 5 октября в России отмечают День учителя. Педагог — одна из самых важных и значимых профессий в мире. В этот день поздравления принимают люди, отдающие свое время, знания и душу преподаванию. Наш сайт N4k.Ru подготовил подборку трогательных пожеланий учителям в стихах, прозе и смс.

История праздникаПомимо того, что это День учителя — общероссийский праздник, его можно с назвать и всемирным, так как 5 октября 1966 года в Париже состоялась межправительственная конференция, посвященная статусу учителя. Тогда же ЮНЕСКО и Международная организация труда подписали уникальный документ — «Рекомендации, касающиеся статуса учителя».

Правда, учредили праздник позднее — в 1994 году. В России и на постсоветском пространстве, в частности, Белоруссии, Казахстане и Украине, до этого День учителя отмечали в первое воскресенье октября, так что дата была «плавающей».

В других странах чествуют педагогов в разные дни. Например, в Аргентине — 11 сентября, в Албании — 8 марта, а в Китае — в день рождения великого Конфуция, 28 сентября.

Поздравления с Днем учителя в стихахСерьезное дело — учителем быть,Ведь каждого нужно всему научитьИ всё показать, обо всём рассказатьИ каждому помощь всегда оказать.Ведь знаем, учитель — вот главный наш друг,Который легко объяснит всё вокруг.Пусть Вами гордится вся наша Земля.Спасибо за всё, наши учителя!

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Осенний день порадуетТеплом и листопадом,Сегодня День учителя,И мы поздравить радыВсех тех, кто не сдается,И рвется смело в бой,С учебником, с указкой,Расширив горизонт.

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Желаем вам успехов,Горящих детских глаз,Что впитывают знания,Ждут с нетерпением вас.От чистого сердца, учитель родной,Поздравить хотим вас мы с датой такой.Ваш праздник как дань доброте и уму,Ведь учите нас вы не только письму.

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Вы в души хотите вложить нам зерно,Чтоб стать нам людьми помогало оно.Желаем удачи, желаем тепла,Пусть жизнь ваша будет, как солнце, светла.Пусть счастья и благ всех вам будет хватать,А мы вас готовы вовек уважать.Когда же закончится наш школьный путь,Нам знания горы помогут свернуть.

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Пусть будет жизнь полна цветов,Мечты пусть сбудутся из снов.Пусть в доме вашем будет свет.Здоровья, счастья, долгих лет!Достаток будет пусть достойным,А новый день — всегда спокойным.Спасибо вам за труд, за силы.Вас с Днем учителя России!

Поздравления в День учителя в прозе

Дорогой учитель, ваше терпение, ваша стойкость и самоотверженность, ваша чуткость и любовь к каждому ученику — невероятный непосильный труд! Спасибо вам за то, что вы рядом в самые трудные моменты. Мы желаем вам любви к вашей работе, нескончаемого здоровья и вдохновения!

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Поздравляю со Всемирным днем учителя! От всей души хочу пожелать необыкновенного счастья и благополучия в жизни, уважения и больших успехов на работе, великих достижений и энтузиазма в деятельности, чудесного настроения и блестящих перспектив!

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Уважаемые педагоги, от души поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Ваша профессия — это умение дарить тепло своего сердца подрастающему поколению, вести детей по ступеням к вершине знаний. Будьте же всегда здоровы и благополучны, уважаемы и любимы своими воспитанниками!

Поздравления с Днем учителя в смс

Ваш труд непрост, но так всем нужен,Всем образцом учитель служит.И в этот день, и в этот час,Мы все хотим поздравить Вас!

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Детишек учить — непростая работа.Желаю в свой праздник забыть про заботы.Любые проблемы пускай разрешатся,Хорошие новости в дверь постучатся,Успехов в труде, вдохновения, терпения,Пускай не испортит ничто настроение!

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Всемирный день учителейСегодня отмечаемИ всех преподавателейС любовью поздравляем!