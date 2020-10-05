Подтверждена катастрофическая ситуация с океанами на Земле

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Ученые-климатологи подготовили доклад, согласно которому беспрецедентное повышение температуры моря происходит из-за глобального потепления. Об этом сообщается в журнале Journal of Operational Oceanography.

Как пишут исследователи, в 2018 году в морях Европы установились чрезвычайно высокие температуры. Тогда же на северо-востоке Тихого океана образовалась большая масса теплой воды. Эта ситуация была аналогично той, что наблюдалась в 2013 году, когда морская волна тепла, названная «Блобом», оказала катастрофическое воздействие на морскую жизнь. В целом, океанологи и климатологи подтверждают рекордное повышение температуры моря.

Изменение климата также провоцирует увеличение кислотности морской воды из-за поглощения углекислого газа из атмосферы, повышение уровня моря, потерю кислорода и отступление морского льда.

Специалисты считают, что следует предпринять срочные меры по долгосрочному и систематическому мониторингу Мирового океана. По словам авторов доклада, из-за того, что множество людей по всей Земле зависит от морских ресурсов, изменения климата могут оказать разрушительное влияние на все человечество.