Від коронавірусу помер засновник бренду Kenzo

Японський модельєр і засновник відомого бренду Kenzo Кензо Такада помер від коронавірусу.

Про це пише AFP, передає Укрінформ.

«Кензо Такада помер 4 жовтня в лікарні у французькому місті Нейї-сюр-Сен», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що дизайнер помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Він важко переносив хворобу, адже був у 81-річному віці.

Кензо Такада народився у 1939 році у Японії. У 1958 році Кензо почав своє навчання в коледжі Бунка, одній з найбільш респектабельних шкіл моди в Токіо. У 1965 році він переїхав в Париж, де в 1970 вже його перша демонстрація моделей жіночого одягу викликала великий інтерес. З 1983 року Кензо почав також займатися і чоловічою модою. У 1984 році Міністерство культури Франції нагородило його Орденом мистецтв і літератури. З 1988 року почався випуск парфумерії під маркою Kenzo.

Дизайнер продав свою марку одягу гігантові LVMH в 1993 році й пішов з моди шість років по тому. Він відомий своїми графічними й квітковими принтами.