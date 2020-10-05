Москва закупит фавипиравир для амбулаторного лечения COVID-19

Московские пациенты с COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, смогут за счет регионального бюджета получить препараты с фавипиравиром — Арепливир от «Промомеда» и Коронавир от «Р-Фарма», сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Также их обеспечат пульсоксиметрами для оценки уровня кислорода в крови.

Решение связано с недавними изменениями — Минздрав 17 сентября одобрил амбулаторное применение Арепливира и Коронавира. Ранее фавипиравир мог применяться только в стационарах.

С 1 октября препарат включен в рекомендации Минздрава по диагностике, профилактике и лечению COVID-19 при легких формах. До этого при легких формах Минздрав рекомендовал принимать гидроксихлорохин или интерферон альфа с умифеновиром.

Фавипиравир в России зарегистрирован тремя компаниями — помимо «Промомеда» и «Р-Фарма», это СП «ХимРара» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, ТН Авифавир). Пока разрешение на амбулаторное применение Авифавира не получено, третья фаза исследований препарата не завершена. В РФПИ утверждают, что обратятся за таким разрешением, когда добьются снижения себестоимости препарата, чтобы продавать его на треть дешевле, чем конкуренты.

Розничная цена на Арепливир — 12,32 тысячи рублей, Коронавир — 11,55 тысячи. В РФПИ хотят продавать Авифавир по 8 тысяч.

Фавипиравир скоро может быть включен в перечень ЖНВЛП, в этом случае его предельная цена будет регулироваться государством.

Московским пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты — дабигатрана этексилат (ТН Продакса от Boehringer Ingelheim), ривароксабан (Ксарелто от Bayer), апиксабан (Эликвис от Pfizer).

Недавно Минздрав зарегистрировал новые инструкции по применению лекарств на основе фавипиравира, тем самым разрешив применять это лекарство для домашнего лечения (но при этом препарат отнесен к рецептурным и должен назначаться врачом и выдаваться строго по рецепту).

Вопрос о внесении лекарства в перечень ЖНВЛП стал особенно актуальным, когда производители назвали отпускную цену для розничной продажи: от 8 до 12 тысяч рублей за упаковку. При регистрации лекарства для внесения в перечень ЖНВЛП производитель обязан представить цену, рассчитанную по специальной методике, при этом процесс ценообразования контролирует ФАС.