Подсчитано количество россиян, которые согласны сделать прививку от коронавируса

Россияне готовы уволиться в том случае, если работодатель обяжет их пройти вакцинацию против коронавируса. Об этом заявили 48% респондентов из 1417 опрошенных россиян.

Кроме того, проведенный опрос показал, что 57% считают, что вакцинация — это добровольная процедура, которая не должна разделяться на профессии. Однако 24% россиян придерживаются обратного мнения. Они считают, что любая работа, связанная с контактами, подразумевает вакцинацию от COVID-19 в обязательном порядке. 19% участников заявили, что проходить обязательную вакцинацию должны исключительно работники медицинских и образовательных учреждений, а также транспорта и коммунальной сферы.

49% россиян считают, что в вакцинации от COVID-19 больше плюсов, чем минусов. Но 30% участников считают иначе — они отмечают больше минусов. 21% россиян видят в вакцинации одни сплошные минусы и ни одного плюса.

Согласно результатам опроса, 30% участников пройдут вакцинацию добровольно. 13% респондентов не работают или являются пенсионерами. Лишь 9% россиян пойдут на этот шаг из-за страха потерять работу.

Напомним, в Москве 30 сентября начался второй этап вакцинации от коронавируса. Подать заявку для участия в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса можно на портале mos.ru, сообщали столичные власти.

Ранее глава Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как именно проходит распределение препарата при испытаниях вакцины. По его словам, при испытании имена людей не фигурируют, им присваиваются номера.