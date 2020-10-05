В Госдуму внесены законопроекты о проведении уголовной амнистии

В Государственную Думу внесены два проекта постановления об амнистии-2020, приуроченной к 75-летию Победы.

Оба проекта касаются ограниченного круга лиц. Первый внесен депутатом Государственной Думы Ивановым, второй — уполномоченным по защите прав предпринимателей Титовым.

Напомним, что предыдущая крупная амнистия прошла в России в 2015 году, к 70-летию Победы. Тогда под амнистию попали более 220 тыс. человек, большая часть из которых были осуждены условно.

В 2020 году амнистия по уголовным делам: состоится или нет

Многие россияне, находящиеся в местах заключения и их родители, с нетерпением ждут амнистию. Напомним, что такое решение не принималось уже более 5 лет. В этом году решение об амнистии пришлось отложить из-за коронавируса.

В начале года в сети была обнародована информация, что амнистия будет приурочена к юбилею победы над фашистскими войсками. К сожалению, эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы правительства. В администрации президента так и не успели рассмотреть предложенные Советом по правам человека законопроекты в предполагаемые сроки.

В рамках ст. 84 УК РФ амнистия для осужденных, совершивших преступления легкой и средней тяжести, может быть объявлена в следующих формах:

• Сокращение срока пребывания в тюремном заключении;• Смягчение условий наказания;• Полное или частичное освобождение от наказания;• Снятие судимости.

Амнистированию подлежат также несовершеннолетние граждане и женщины, у которых есть маленькие дети.

Напомним, в документах об амнистии не указываются конкретные граждане, к которым будут применены соответствующие послабления. В постановлении идет речь только об указаниях, по каким статьям планируется полное освобождение или частичное смягчение условий наказания заключенных в российских тюрьмах.