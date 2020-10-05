У мэра Благовещенска выявлен коронавирус

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Мэр Благовещенска Олег Имамеев уведомил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом он написал в своем

Instagram.

Градоначальник сообщил, что его очередной тест на COVID-19 оказался положительным.

«Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал Имамеев.

По последним данным, в Амурской области выявлено 4437 случаев COVID-19, 2897 человек выздоровели, 52 — умерли.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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