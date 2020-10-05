Лещенко пожаловался на убытки из-за коронавируса: «Работаем на самоокупаемости»

Российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко пожаловался на падение доходов от концертов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, артисты продолжают выступать на государственных мероприятиях, которые не отменены. «Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости. Проблема заключается в том, что в силу того, что сокращается число зрителей на концертах, — это сразу бьет по тому, что очень сложно проводить кассовые концерты. Они не окупаются», — отметил Лещенко, пояснив, что значительные затраты идут на аппаратуру, зарплату музыкантам и проч.

По мнению певца, зрители бы пришли на концерт, если бы не введенные ограничения, от которых страдает посещаемость. И если артисты в государственных культурных учреждениях все еще получают хоть какую-то зарплату, то представители коммерческих организаций сидят без денег. «Они терпят огромные убытки, им очень сложно сейчас. Артисты ничего сейчас не зарабатывают, у них коллективы. Надо кормить коллективы, а кормить их нечем, поскольку государственных дотаций таким некоммерческим организациям не предназначены», — подчеркнул Лещенко.

Певец предположил, что ситуация улучшится к новогодним праздникам. Если в октябре, по его словам, проявится вторая волна COVID-19, то в декабре ситуация стабилизируется и, возможно, начнут применять вакцину. «Я думаю, предновогодняя кампания будет единственным спасением для нашего концертного дела», — резюмировал Лещенко.