«Пляжи усыпаны трупами»: Тимати, Собчак и другие звезды призвали спасти Камчатку после экологической катастрофы

Пользователи пришли в шок, когда увидели, что стало с Камчаткой после загрязнения океана.

«Я/Мы Тихий Океан» — такой хэштэг массово распространяют россияне в надежде, что власти примут экстренные меры по устранению последствий экологической катастрофы на Камчатке и накажут виновных. Местные жители забили тревогу, когда стали свидетелями страшной картины на Халактырском пляже, который был усеян трупами морских животных. Одним из первых о ЧП на Камчатке среди знаменитостей рассказал 3 октября журналист и блогер Юрий Дудь — он показал подписчикам видео с острова. К нему подключились и другие звезды.

Рэпер Тимати записал видеообращение, где призвал федеральные ведомства – Росприроднадзор и Роспотребнадзор — обратить внимание на загрязнение Камчатки.

«Погибают редчайшие виды дельфинов, всё усыпано осьминогами, морскими котиками. Страшная катастрофа. И там находятся несколько серфинговых кэмпов. Ребята оттуда ведут репортаж о том, что происходит», — рассказал экс-продюсер Black Star.

К стихийному флэшмобу присоединилась и Ксения Собчак, которая заявила, что от людей вновь попытались скрыть факт экологической катастрофы — Чернобыль ничему не научил. Также телеведущая озвучила одну из возможных причин загрязнения океана. Как предполагают экологи, произошла утечка ракетного высокотоксичного топлива Гептила.

«Пока мы не знаем, что действительно произошло на Камчатке, но прошу всех коллег начать распространять эту информацию и требовать ответа от правительства! Морские животные гибнут тысячами, люди травятся, доза фенола превышена в два раза!» — написала Ксения в Instagram.

Эмоционально прокомментировала произошедшую трагедию и актриса Наталья Рудова. Она призвала подписчиков не обсуждать ее личные фото, а делать репост новости о ЧП на Камчатке.

«В очередной раз халатность людей, жадность и желание срубить побольше бабла выходит нам в то, что люди уничтожают мир. Это величайшая трагедия», — высказалась актриса.

Не смогла проигнорировать случившееся певица Рита Дакота. Артистка иронично отметила в личном блоге, что «у сильных мира сего» наверняка есть вторая планета для жизни.

«Боже, как это страшно! Океан умирает!», — написала актриса Кристина Асмус.

Напомним, что одними из первых заметили, что с океаном происходит что-то неладное, российские серферы. По их словам, загрязнение воды случилось в конце августа, но массово информация в Сети начала распространяться только несколько дней назад.

«Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный», — рассказал основатель первой школы серфинга в России Антон Морозов.

По данным РБК за 4 октября, Генпрокуратура взяла под свой контроль проверку в связи с загрязнением морской воды на Камчатке. Специалисты Минприроды и Росприроднадзора взяли пробу воды у Халактырского пляжа и пообещали в скором времени озвучить результаты.