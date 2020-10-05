Волинські священники посилено молитимуться, аби підтримати людей у час пандемії

Духовенство Свято-Димитрівського округу Ковельського деканату служитиме молитви до покровителів і заступників храмів, до Пречистої Божої Матері та інших святих.

Про це інформують у Волинській єпархії ПЦУ.

Як розповів декан округу протоієрей Анатолій Александрук, священники посилено молитимуться, аби підтримати людей у час пандемії та інших випробувань, які випали на долю нашої країни.

Розпочали служіння 4 жовтня о 17.00 у храмі Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська. Духовенство молилося до Пресвятої Богородиці.

Надалі правитимуть:

— 11 жовтня о 18.00 у Володимирському соборі м. Ковеля – акафіст Володимиру Великому;

— 18 жовтня о 17.00 у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Люблинець – акафіст цьому святому;

— 25 жовтня о 16.00 у храмі Симеона Стовпника с. Облапи – акафіст Пресвятій Богородиці;

— 1 листопада о 17.00 у храмі Святителя Миколая Чудотворця с. Колодяжне – акафіст цьому святому;

— 8 листопада об 11.00 у храмі Димитрія Солунського м. Ковеля – подячний молебень.

Духовенство округу на чолі з благочинним запрошує всіх мирян доєднатися до спільних молитов.