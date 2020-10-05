Поклонники напомнили преобразившейся дочери Заворотнюк о болезни матери

Модель и блогер Анна Заворотнюк опубликовала в Instagram видео со своим первым уроком макияжа и прически. Ее подписчики с теплом приняли дебют. Фолловеры обратили внимание на сходство модели с онкобольной матерью, актрисой Анастасией Заворотнюк.

Последние новости про Анастасию Заворотнюк

Анна Заворотнюк решила поделиться со своей аудиторией секретами эффектного преображения. Модель записала видео, в котором с нуля сделала вечерний макияж и укладку, как у звезд Голливуда. Свой образ она завершила тщательно подобранным нарядом — нежным шелковым платьем и элегантным кожаным пиджаком.

Модель нанесла на губы матовую помаду цвета темно-красного кирпича. Кошачью форму ее глаз подчеркнули аккуратные стрелки. На скулы Заворотнюк-младшая нанесла темные румяна. В комментариях к публикации фанаты оценили мастерство модели, однако никак не смогли промолчать о ее матери.

Актриса Анастасия Заворотнюк ведет борьбу с глиобластомой на протяжении двух лет. Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» воздерживается от комментариев.

Уже больше года имя актрисы Анастасии Заворотнюк не пропадает из заголовков СМИ и публикаций в соцсетях. Звезда сериалов, которая, по неподтвержденным данным, с января 2019 проходит серьезное лечение от рака в московских клиниках, становится жертвой постоянных домыслов и фейков. Из-за того, что семья и официальные представители актрисы зачастую не комментируют состояние здоровья Заворотнюк — слухи плодятся самые разные.

Недавно в интернет попала справка некоего врача и снимок справки с диагнозом артистки. В нем указано, что у Заворотнюк глиобластома (рак головного или спинного мозга прим. ред.). К слову, многие пользователи Сети сразу же обратили внимание на то, что документ неправильно оформлен — на нем не проставлен номер, а печать размыта.

На этот раз официальный представитель Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала ситуацию, заявив , что справка, попавшая в сеть — фейк. Кроме того, на официальной странице поддержки Анастасии Заворотнюк в Инстаграм опровергли еще один слух и отметили, что артистка никогда не лечилась с помощью нового препарата Кейтруда.