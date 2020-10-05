Критик Соседов раскрыл состояние здоровья Моисеева

В прессе появилась информация, что Борис Моисеев прикован к постели и испытывает финансовые проблемы. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», как обстоят дела у певца на самом деле.

Состояние здоровья Бориса Моисеева сегодня, 5 октября: последние новости

«Борис Моисеев болен. Всякие выдумки и скандалы вокруг состояния его здоровья создают порталы, которые пытаются заработать денег. Мне часто звонят на эту тему, просят подтвердить или опровергнуть. Бессовестные писаки, которые пытаются придумать сенсацию! Если бы Моисееву стало лучше, мы бы его сейчас видели на всех каналах!», — полагает критик.

Соседов сказал, что у Моисеева была достаточно интересная жизнь, о которой он мог бы рассказывать на различных ток-шоу, но по состоянию здоровья он не может этого делать. Критик напомнил, что начинал артист в середине восьмидесятых, в трио «Экспрессия», в 1984 году он появился в шоу Аллы Пугачевой. Звезда эстрады задействовала Моисеева в своих выступлениях.

Сергей Соседов вспомнил, что в Олимпийском 16 лет назад за один сезон Алла Пугачева дала 16 концертов, рекламу на них она не давала, а на кассах спортивно-концертного комплекса висело объявление: «Билетов на Пугачеву не было, нет и не будет!» Билеты, по словам Соседова, достать было действительно невозможно.

«Пугачева в своих балахонах бегала по сцене, будто сумасшедшая, размахивала руками, трясла головой, двигалась как мужик, а Моисеев заставил ее танцевать! Боря работал на сцене как хореограф, он ставил настоящий балет», — уточнил Соседов.

Собеседник «Вечерней Москвы» добавил, что инсульт случился у Моисеева 10 лет назад. Он уточнил, что чувствует себя артист «плоховато», он, по словам радиоведущего, двигается, но очень слаб, и с его речью нельзя идти на передачи:

«Он говорит тихо, сбивчиво, не совсем внятно. Его зовут на телевидение, но показываться в таком виде нельзя», — поделился эксперт.

Соседов вспомнил, как жена Николая Караченцова, Людмила Поргина, возила парализованного мужа по ток-шоу. Он заявил, что подобное было вынужденной мерой:

«Николай Петрович был совсем «никакой», помимо паралича, у него был рак легкого, им остро не хватало денег, Поргина продлила Караченцову жизнь. А Борис даже ходит, он просто слаб. Это другая история», — отмечает он.

В отличие от истории с Народным артистом Караченцовым, по мнению музыкального критика, у Бориса Моисеева денег достаточно, как Заслуженный артист он получает повышенную пенсию свыше 50 тысяч рублей.

«Не верьте, что наши артисты живут плохо. Моя мама, как и большинство людей преклонного возраста, вкалывала всю жизнь, а пенсия у нее 23 тысячи. Наши артисты живут шикарно!» — резюмировал Соседов.

Что случилось с Борисом Моисеевым

Практически ежедневно к Борису Моисееву в его квартиру в центре столицы заезжает директор артиста Сергей Горох, а когда занят или в отъезде — то непременно звонит, все контролирует. Он и рассказал, что новости об ухудшении состояния Бориса Моисеева — ложь, артист живет в привычном для себя графике.

Позже позицию директора артиста по этому вопросу поддержала и юмористка Елена Воробей. На самом деле Борис Моисеев делает регулярные прогулки на свежем воздухе и не придерживается постельного режима. Он действительно отказался от концертной деятельности и давно смирился с тем, что его жизнь кардинально изменилась после инсульта.

Вместе с тем у артиста нет необходимости работать, так как музыканту хватает денег на жизнь. Солист получает пенсию в размере 50 тысяч рублей, а ранее продал некоторую недвижимость. Это помогает ему безбедно существовать.

Напомним, около десяти лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену и продолжил злоупотреблять алкоголем и курением. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.