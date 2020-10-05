Переболевших коронавирусом предупредили о риске повторного заражения

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов предположил, что иммунитет к COVID-19 сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.

Таким образом, по мнению эксперта, в течение трех — четырех месяцев у пациентов, переболевших коронавирусом, снижаются антитела вплоть до полного исчезновения. При этом к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — отметил Чепурнов.

Вирусолог считает, что увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к COVID-19, уточняет Ura.

«Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — подчеркнул вирусолог.

Сколько заболевших коронавирусом: данные на 5 октября 2020

В России фиксируется рост случаев заболеваемости коронавирусом. По итогам минувших суток в стране выявлено 10 499 новых случаев заражения. Общий показатель заболеваемости в России равен 1,22 млн человек. Статистика летальных исходов превышает отметку в 21 тысячу человек, а число выздоровевших с начала пандемии составляет 979 тысяч заболевших.

Суточный прирост заболевших в стране оказался самым крупным с 15 мая, когда он составлял 10 598. В Москве число зафиксированных случаев составило 3327 — это максимум с 19 мая, когда их было 3545. Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил телеканалу «Россия 1», что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество [госпитализированных] больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — поведал он.

В Санкт-Петербурге обнаружено 392 новых зараженных. Больше 200 случаев также зафиксировано в Московской (296), Ростовской (234) и Нижегородской (201) областях.