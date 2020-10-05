Михаил Ефремов раскаялся в совершенном ДТП

Актер Михаил Ефремов направил новую жалобу на решение Пресненского суда, в которой указал, что раскаивается в случившемся.Осужденный за смертельное ДТП артист намерен обжаловать вынесенное в отношении его судебное решение. В своем новом заявлении Ефремов указал, что признает свою вину и полностью раскаивается в случившемся. Также актер, как и в предыдущей своей жалобе, отметил, что на протяжении всего процесса испытывал давление со стороны своего бывшего защитника Эльмана Пашаева.Ранее Пресненский суд вынес окончательное решение по делу о смертельном ДТП. Ефремова признали виновным в инкриминируемом ему деянии и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.Последние новости про Михаила ЕфремоваНаблюдатели ОНК побывали в СИЗО №5 «Водник» у актера Михаила Ефремова, приговоренного к 8 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Об этом рассказала на своей странице в Facebook член комиссии Марина Литвинович.

«Его уже перевели из карантина в постоянную камеру. В ней четыре места и пока три человека. Михаил сказал, что отношения с сокамерниками у него отличные. Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис», — написала Литвинович.В камере актера есть холодильник и телевизор. Передачи для него уже не принимают, поскольку достигнут месячный лимит в 30 килограммов.Также Ефремов получил около сотни писем «от самых разных людей».»Говорит, что не успевает на все отвечать и займется этим в выходные. Многие пишут свои слова поддержки», — добавила член ОНК.Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, которое он совершил 8 июня в центре столицы. Артисту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Ефремов сразу же объявил о своем желании обжаловать приговор, который он считает чрезмерно суровым.