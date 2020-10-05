Россияне задаются вопросом, будет ли новый карантин с 5 октября

4 октября в России выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Из них 27,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. Суточное число заболевших превысило отметку 10 тыс. впервые с мая. Максимум за все время был зафиксирован 11 мая — 11 656 заражений.Карантин в России с 5 октября: будет или нетО введении режима самоизоляции или «карантина», как его называют в народе (в реальности карантин подразумевают более жесткие ограничения с привлечением военных), сейчас говорят в основном в Москве, потому что в столице рост заболеваемости наиболее заметен.По состоянию на текущий момент, прямых заявлений о готовящемся введении карантина или режима самоизоляции никто из представителей российских властей не делал. Однако, уже сейчас есть косвенные намеки на возможное применение такого сценария.Так, столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня 2020 года во время самоизоляции. «Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении — теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», — пояснил на условиях анонимности источник в мэрии Москвы.

В свою очередь Центральный Банк РФ готовится ко второй волне и опубликовал три информационных письма с рекомендациями банкам.Регулятор рекомендует кредитным организациям продолжать собственные программы реструктуризации, несмотря на то, что 30 сентября закончилось действие закона о кредитных каникулах (ФЗ-106) как мере поддержки граждан и малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии.Кредиторам в случае обращения заемщиков (граждан или МСБ) в период с 1 октября по 31 декабря рекомендовано удовлетворять их просьбу о реструктуризации кредита на срок до трех месяцев с даты обращения заемщика, если его доход в период пандемии снизился или у него либо членов его семьи обнаружен коронавирус. Аналогичный подход ЦБ рекомендует применять в отношении долгов, уже реструктурированных по собственными программами реструктуризации кредитов, а также по заявлениям заемщиков, обратившихся до 31 декабря, по ссудам, которые еще не были реструктурированы.Также ЦБ предлагает не выставлять заемщикам штрафы и пени за просрочку, приостановить изъятие единственного жилья у тех, кто не платит по ипотеке, а бюро кредитных историй — не учитывать факт реструктуризации при оценке вероятности выхода заемщика на просрочку.Тем временем, Государственная дума РФ частично перешла на удаленку, хотя, это и не было решением столичных властей.Число выявленных заражений и смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 растет по всему миру непрерывными темпами. В ряде стран опять введен карантин и парализована экономика.