Вскрылось текущее состояние Алексея Навального

По данным на 5 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального хорошее. Оппозиционный политк проходит реабилитацию в немецкой клинике «Шарите», где ранее лечился. При этом Навальный ранее заявил, что планирует в ближайшее время вернуться в Россию.Последние новости о НавальномПока оппозиционер получает лечение российские дипломаты просили своих коллег из Германии обеспечить консульский доступ к пациенту. В МИД ФРГ ответили отказом.Вместе с этим Навальный мог попытаться вывести себя из-под уголовного преследования. Об этом на YouTube-канале «Соловьев Live» рассказал доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.Он напомнил, что ранее Навального вызвали в суд по делу об оскорблении чести и достоинства ветерана ВОВ, о котором блогер нелицеприятно высказался.Кроме того, Карнаухов выразил мнение, что спецслужбы Запада могут быть причастны к отравлению Навального. Дело в том, что во время инцидента с Навальным, как объяснил эксперт, ряд лиц действовали с определенной точностью, которую демонстрируют спецагенты Запада, когда устраняют людей. Также доцент рассказал о разговоре со свидетелем, который находился на борту самолета рейса Томск — Москва. Очевидец утверждает, что с разницей в пять минут в диспетчерскую службу поступили два сообщения о минировании, а ранее пилоты запросили экстренную посадку.

«Это непросто даже для технически подкованного специалиста, который находится на территории России», — цитирует доцента ФАН.По словам члена Совета Федерации РФ Андрея Климова в интервью «Парламентской газете», слухи о том, что сейчас Алексеем Навальным плотно занимаются агенты ЦРУ, могут быть вполне небезосновательными. А если это так, едва ли американская спецслужба просто так оставит политика в покое.Скорее всего, с учетом желания оппозиционера вернуться на родину, его «зарядят» для поиска «слабых мест в системе российского суверенитета» и подрыве доверия к российской власти.Кстати, не только сенатор называл Навального «заложником западных спецслужб». Не так давно и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал предположение о том, что оппозиционер имеет контакты с представителями ЦРУ.У этой организации довольно-таки «длинные руки». И если слухи о связи Навального с этой спецслужбой имеют под собой хоть какую-то почву, то по возвращению в Россию ему еще придется доказывать, в том числе, и своим сторонникам, что он не «агент 007», а просто политик, находящийся в вечной оппозиции к российским властям. Не факт, что на этом Анатолий Алексеевич заработает какой-либо «политический «гешефт»…