Сын Мадуро решил испытать российскую вакцину от коронавируса

Николас МадуроФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Родственники президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступят добровольцами для испытания российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сообщил сам глава Боливарианской Республики, передает ТАСС.

«Мой сын Николас Мадуро Гуэрра сказал мне, что решил поставить российскую вакцину, принять участие в испытаниях. Я считаю, что это отлично. Старшая сестра Мария Тереса Мадуро также примет участие и поставит российскую вакцину», — сказал он.

Также Мадуро пожелал выздоровления президенту США Дональду Трампу. «Мы не хотим, чтобы кто-либо болел. И выражаем нашу человеческую солидарность президенту США, беспощадному врагу Венесуэлы. Надеюсь, это все сделает его более вдумчивым и гуманным», — сказал он, предположив, что Трамп заразился, поскольку недооценил меры предосторожности и не носил защитную маску.

Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Венесуэлу в пятницу, 2 октября.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес заявила, что страна начнет на своей территории производство «Спутника V». Глава минздрава Карлос Альварадо добавил, что массовое производство вакцины в стране начнется после того, как в России завершится третья фаза испытания препарата.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, в рамках пострегистрационных исследований более 5,5 тысячи человек сделали прививки отечественным препаратом в московских клиниках.