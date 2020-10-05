Мадуро заявил, что намерен привиться российской вакциной от COVID-19

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уведомил, что он привьется от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Такое заявление он сделал во время выступления, которое транслировалось в Twitter.

Он также сообщил, что его сын Николас Мадуро Герра и старшая сестра Мария Тереса примут участие в клинических испытаниях этой вакцины.

«Как только начнется массовая вакцинация, я сделаю (прививку. — «Газета.Ru») это первым», — добавил венесуэльский лидер.

Как сообщалось, первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Венесуэлу утром в пятницу, 2 октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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