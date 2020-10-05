Доктор Мясников – о ситуации с COVID-19: «Коронавирус пришел навсегда»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что COVID-19 никогда не исчезнет и придется приспосабливаться к жизни с ним. Свое мнение он выразил в телеграм-канале.

«Коронавирус пришел навсегда, и надо приспособится жить с ним. Не удивляться, что зимой пошел снег и надо готовить снегоуборочные машины (что много лет было в наших традициях). Готовить именно медицину (в первую очередь амбулаторное ее звено) с, возможно, менее обременительными действиями в отношении образа жизни большинства», — написал он.

По словам Мясникова, независимо от мер, вирус продолжит распространяться, пока не даст коллективный иммунитет. Что касается заболеваемости и вариантов течения COVID-19, то врач связал их с генетическими особенностями и предрасположенностью. «Да: то самое — кому что на роду написано», — отметил он.

Мясников считает, что коронавирус, распространяясь, теряет свою вирулентность и силу и в перспективе выродится в обычное ОРЗ. «Вынужден сказать: принимаемые везде в мире меры — маски, тесты, карантины — лишь меры пассивной защиты. Конечно надо, но мы ведь видим сегодня. Много мы по миру чего остановили? Наиболее строгие масочные режимы были в Испании и Чехии — и сегодня там наиболее быстрое распространение COVID-19. Поэтому совместно с профессионалами (причем обязательно разных взглядов) надо разработать именно стратегию борьбы — с пониманием природы происходящего, предварительным накапливанием резервов, борьбой с факторами риска, тщательно работой с группами риска, массовой вакцинацией — отсидеться за масками не удастся», — резюмировал Мясников.

Ранее телеведущий заявил, что вслед за коронавирусом человечество ждет новая, более опасная инфекция, например, птичий грипп, когда смертность будет достигать 30−35%.