Примож Роглич — победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2020

Призёр Тур де Франс-2020, 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал победу на классике – Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж, в которой принял участие впервые в карьере.

Команда Jumbo-Visma помогала Приможу Рогличу оставаться в голове пелотона на 257-километровой дистанции. Том Дюмулин увеличил скорость у подножия финального подъёма Кот-де-Рош-о-Фокон. Роглич, его соотечественник и победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а также победитель этапа Тур де Франс-2020 Марк Хирши (Sunweb) ответили на атаку чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) и продолжили гонку вчетвером. Им удалось удержать просвет и разыграть спринт.

В то время как Жулиан Алафилипп поднял руки в победном жесте, Примож Роглич бросил велосипед на финишную черту и опередил французского велогонщика на четверть колеса.

После этапа чемпион мира в групповой гонке лишился подиума после того, как его релегировали на 5-е место за нарушение прямолинейности в спринте.

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Примож Роглич: «Просто невероятно. Я не переставал надеяться и продавливал всю дорогу до финиша. Всё свелось к сантиметрам! Невероятные ощущения. Очень счастлив и очень горжусь всей командой. Том очень мощно проехал финальный подъём, но не только он, все мои товарищи по команде проделали исключительную работу, защищая меня всю гонку. Наконец, я что-то выиграл!

Я впервые проехал «Старейшую». Победа в классике – Монументе стояла в моём списке желаний, счастлив, что напротив него поставил птичку».

Марк Хирши: «Ещё один хороший день для команды. Все великолепно работали. В ключевые моменты я всё время занимал хорошую позицию. Никто не атаковал до финального подъёма. Я чувствовал себя хорошо и поехал за Алафилиппом. Попробовал от него уехать, но не смог его сбросить.

Потом наша группа увеличилась до четырёх, и я подумал, что в спринте у меня есть шанс. Мы хорошо работали вместе. В спринте я сел на колесо Алафилиппа, был прямо за ним и начал выходить вперёд. В этот момент он немного дёрнулся влево и коснулся моего колеса. Мне пришлось выстегнуть ногу из педали. Жаль. Я стал вторым, потому что его релегировали. Жаль немного, потому что я не знаю, как бы мог финишировать, не будь этого. Но я всё равно доволен вторым местом, это даёт мне уверенность на будущее».

Тадей Погачар: «Смешанные чувства. Весь день нога шла. Команда много работала, я смог пройти финальный отбор. Когда приблизились к финишной черте, я сказал себе: «Поборемся за победу».

Спринт получился хаотичным, в какой-то момент подумал, что упаду, но удержался и финишировал на подиуме. С огромным удовольствием проехал эту красивую гонку. В прошлом году, когда дебютировал здесь, финишировал 18-м, но многому научился. В будущем вернусь и снова поборюсь за победу»