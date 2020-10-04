Камера МКС зафиксировала мчащийся возле Земли НЛО

В прямом эфире МКС зрители заметили странный НЛО. Видеоролик, который был выложен в интернет, в результате набрал больше 50 тысяч просмотров, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. На видео можно четко рассмотреть загадочный объект, который сначала направлялся в сторону Земли, а затем исчез из поля зрения. Спустя буквально полчаса НЛО снова появился в кадре и все выглядело так, будто бы объект направляется в сторону непосредственно космической станции. Зрители были озадачены происхождением увиденного объекта. Сразу же появилось огромное количество теорий, часть из которых может показаться просто фантастической. Некоторые комментаторы предположили, что возникший в кадре объект может иметь «рукотворное» происхождение. Стоит отметить, что изначально многие подумали, что загадочный объект – это Луна, но потом стало понятно, что спутник Земли намного больше. Больше всего НЛО напомнил космическую станцию, ведь имеет точно такой же металлический цвет. Кроме того, теория о том, что это Луна была оспорена, ведь спутник не мог всего за полчаса перейти с одной стороны на другую. Еще часть комментаторов посчитали, что это может быть какое-то внеземное существо, ведь со стороны казалось, что объект не летит, а ползет. Также несколько пользователей предположили, что это может оказаться секретная миссия космических сил США. Скептики в свою очередь опровергали все теории и говорили о том, что объект, это скорее всего не более, чем обычный «космический мусор». Возможно, это обломки неудачных миссий, которые выполнялись ранее и теперь они попадают на орбиту Земли. Еще несколько пользователей отметили, что это может оказаться просто спутник, которых на орбите нашей планете находится огромное количество.