Губернатор Камчатки заявил, что Тихий океан сам восстановится после экологической катастрофы

И все благодаря одной «уникальной способности».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сегодня, 4 октября, рассказал в Instagram о том, что обстановка на берегу Авачинской бухты, где произошла экологическая катастрофа и погибли тысячи морских обитателей, благоприятная. «Люди отдыхают на берегу моря, и в целом ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению», — уточнил губернатор.

В ролике Солодов с борта катера рассказывает о своем осмотре бухт Авачинского залива. «В целом можем констатировать, что цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен загрязнений нет. Также сделали облет квадрокоптера, он подтверждает эти выводы», — заверил подписчиков губернатор.

Глава Камчатского края подтвердил скопление трупов выброшенных животных «в ряде бухт». Он уточнил, что от загрязнения пострадали морские ежи, звезды, а «в одном месте видели нескольких осьминогов».

«Сегодня также водолазы опускались в [городе] Вилючинске, видели на глубине где-то 4-5 метров скопления тоже морских ежей и звезд, такая полоса идет, после нее море живое, подтверждают они, там таких явлений нет», — рассказал Солодов.

Со слов Владимира Солодова, причина массовой гибели морских животных и отравления людей до сих пор остается тайной. «Будут разбираться ученые, пробы воды также взяты», — доложил губернатор.- Все эти факты мы сейчас собираем воедино для того, чтобы выводы были сделаны относительно причин экологических явлений, которые сейчас мы видим в районе Петропавловска-Камчатского, а самое главное тех мер, которые сейчас надо предпринять».

Напомним, ранее «Блокнот» писал о том, что серферы забили тревогу после того, как на берег бухты выбросило тысячи тел мертвых морских Также люди жаловались на плохое самочувствие после нахождения в воде. Тогда Владимир Солодов попросил любителей пляжей и спортсменов воздержаться от купания.

В то же время некоторые свидетели экологической катастрофы утверждали, что плохо себя почувствовали не только те, кто заходил в воду, но и те, кто просто гулял по берегу океана.