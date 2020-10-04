Трамп ненадолго уехал из больницы

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Patrick Semansky/AP

Президент США Дональд Трамп на короткое время уехал из больницы, чтобы поприветствовать своих сторонников. Соответствующее видео показал телеканал NBC.

Так, кортеж американского лидера проехал возле небольшой толпы его сторонников по перекрытому проспекту, а затем вернулся в больницу. При этом глава Белого дома автомобиль не покидал. Трамп махал из-за закрытого окна машины рукой. На нем была надета маска. В транспортном средстве находились другие люди, которые также были в масках.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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