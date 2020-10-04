«Организатор протестов» в Минске рассказал о плане с угрозами членам избиркомов

Юрий Воскресенский

Координатор предвыборного штаба претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрий Воскресенский рассказал о плане, включающем в себя угрозы членам избиркомов. Интервью с ним вышло на телеканале ОНТ.

По его словам, у штаба Бабарико был «план Анны» из примерно 20 пунктов. Воскресенский утверждает, что автор этого документа неизвестен, однако «практически все его пункты были выполнены и выполнены с определенной эффективностью».

В плане, помимо призывов собирать протестующих в одном месте и перекрывать дороги, был пункт об «угрозах по месту жительства и предоставлении только негативной информации в отношении правоохранительных органов и членов избиркомов», утверждает координатор.

Воскресенский уточняет, что не помнит всего плана. При этом он заявил, что план обсуждался в «наглухо застекленном опен-спейсе» в офисе Бабарико, и в это время там находились люди другой национальности, предположительно, из Грузии.

По информации портала Tut.by, Воскресенский был задержан 12 августа. Его супруга рассказала, что он находится в СИЗО КГБ, вскоре после задержания следственная группа КГБ предъявила ей постановление, в котором были указаны статьи 293 (Массовые беспорядки) и 310 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Беларуси. Как утверждает Алеся Воскресенская, ее муж работал в штабе исключительно в рамках закона и не организовывал никаких протестных акций.

14 августа, через пять дней после начала протестов, телевидение Белоруссии показало запись допроса Воскресенского в КГБ. Тогда Воскресенский, которого в сюжете называют «организатором протестов», на камеру покаялся в связях с «московскими кукловодами».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Протестующие обвиняют власти в фальсификации результата и многочисленных нарушениях демократической процедуры, а также в жестоком обращении и нарушении гражданских прав при задержании. Лукашенко неоднократно заявлял, что видит в протестах западное влияние.