Зараженный коронавирусом Трамп отправился поприветствовать сторонников

Дональд ТрампФото: CHERISS MAY / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который недавно был госпитализирован после заражения коронавирусом, покинул больницу и оправился поприветствовать своих сторонников. Об этом сообщает NBC.

Глава США проехал на машине мимо толпы американцев, которые собрались, чтобы выразить ему свою поддержку. Он поприветствовал их и помахал рукой. Отмечается, что в машине с Трампом во время поездки находились другие люди, и все они были в масках. После этого президент вернулся в свою палату в больнице.

Ранее представитель команды врачей американского лидера Брайан Гарибальди назвал возможную дату выписки главы государства из больницы. Как рассказал Гарибальди, если состояние Трампа не изменится в худшую сторону, то он может быть выписан уже в понедельник, 5 октября.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.