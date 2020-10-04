Власти назвали возможные причины загрязнения пляжа на Камчатке

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал возможные причины загрязнения пляжа на полуострове. Его слова передает ТАСС.

По словам Солодова, власти рассматривают три вероятные причины: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. В частности, он почеркнул, что загрязнение может быть связано с водорослями, которые во время шторма вынесло на береговую линию. «Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», — добавил губернатор.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, а на на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.

Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке. В ведомстве уточнили, что территория проверки расширена из-за дополнительных данных о загрязнении на других участках.