Азербайджан заявил о ракетном обстреле Арменией территории рядом с Баку

ВС Армении нанесли ракетные удары по городам и регионам Азербайджана. Две ракеты были выпущены по Хызы и Апшеронскому району, которые находятся в непосредственной близости от Баку. Об этом в своем «Твиттере» написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре. Гянджа: четыре ракеты плюс „Смерч“ с кассетными боеприпасами. Второй по величине город. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности по 300 километров. Мингечевир: две ракеты. Водохранилище и электростанция», — заявил он.

Баку находится от Хызы на расстоянии 101 км, между Баку и Апшеронским районом — 5−6 километров. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку. «Азербайджанская сторона, не предъявляя никаких доказательств, теперь заявляет, что ВС Армении ударили по районам Хызы и Абшерона. Эта очередная ложь, очевидно, свидетельствует, что Азербайджан готовит почву для провокаций», — написала она на своей странице в «Фейсбуке».