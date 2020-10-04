Названы сроки получения Белоруссией первого транша российского кредита

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии назвали сроки получения первого транша российского кредита. Об этом рассказал министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, в стране рассчитывают получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) уже в октябре. Он отметил, что часть российских средств поступит в этом году, а часть — в следующем.

При этом Селиверстов подчеркнул, что в 2021 году Белоруссии необходимо будет погашать долги перед Россией, а конца пандемии коронавируса, за которым бы последовал экономический рост, пока не наблюдается. Он добавил, что дополнительные ресурсы пригодятся стране на развитие.

Ранее сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов на погашение долга и рефинансирование прошлых займов.