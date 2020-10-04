Отца Бориса Джонсона снова застали за нарушением правил карантина

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Борис Джонсон и его отец Стенли Джонсон

Global Look Press

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли вновь нарушил правила, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщает Daily Star.

В этот раз его заметили со спущенной на подбородок маской в аэропорту Афин.

Один из очевидцев рассказал, что отец премьера также не соблюдал социальную дистанцию.

1 октября Стенли Джонсон пришел в магазин без обязательной маски. А в период карантина он совершил поездку в Грецию, тогда как британский МИД рекомендовал отказаться от путешествий за границу.

При этом его сын призывает к соблюдению ограничительных мер.

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