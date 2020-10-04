Ассоциация владельцев кинотеатров просит не закрывать повторно кинозалы в РФ

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Michel Euler/AP

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к руководителям российских субъектов с просьбой не закрывать повторно кинотеатры из-за роста заболевших коронавирусом, сообщается на странице ассоциации в Facebook.

«Результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут», — говорится в обращении.

Владельцы кинотеатров отметили, что кинотеатры по всей стране были закрыты в марте 2020 года, однако число заболевших продолжало расти, до середины мая, а значит, закрытие кинотеатров не снизило темпы заболеваемости в стране. Кроме того, нет ни одного исследования, доказывающего высокий риск заражения именно в кинотеатре при соблюдении всех ограничительных мер, отмечается в обращении.

Сегодня кинотеатры являются одним из самых безопасных общественных мест из-за большого пространства, которое приходится на каждого зрителя, регулярной дезинфекции помещения и соблюдения социальной дистанции, заключили владельцы кинотеатров.

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