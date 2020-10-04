Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 35 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его информации, число заболевших в настоящее время составляет 32 008 447, умерли 1 034 733 инфицированных, выздоровели 24 362 798 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

В России, по последним данным, зарегистрирован 1 215 001 случай заражения COVID-19, выздоровели 979 143 человека, скончались 21 358 россиян.