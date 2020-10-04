Ради их же блага: Жириновский призвал присоединить к России Украину, Армению и Азербайджан

Лидер ЛДПР считает, что так РФ защитит территориальную целостность этих государств.

«От вас перья одни останутся. Немедленно в Россию! Немедленно домой!», — призвал лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский бывшие советские республики отказаться от своего суверенитета в пользу РФ в эфире радио «Комсомольская правда».

«Требовать, настаивать, набрать туда других послов и сказать, что в случае обострения большой войны мы вам помочь не сможем. И вы погибнете», — объяснил глава либерал-демократов механику присоединения. Иначе, по прогнозам политика, эти страны попросту «раздерут на части».

«Поляки и литовцы заберут всю Белоруссию, немцы, румыны и другие соседи раздербанят Украину, Турция и Иран раздербанят Южный Кавказ и так далее» — привел свои расчеты политик.

Лидер ЛДПР заявил, что Вооруженным силам России необходимо занять территорию бывших союзных государств, а также «заставить турецкие войска отойти на тысячу километров от границ Армении и Азербайджана».

«То же самое на западе — Прибалтика и другие режимы. На тысячу километров! Не можете, тогда мы поможем другим, которые ваши столицы превратят в кучу пепла и так далее», — привел свои геополитические прогнозы бессменный лидер либерал-демократов.

Буквально недавно Жириновский порадовал своих сторонников очередным радикальным предложением – закрыть все публичные места, чтобы обезопасить молодых людей от угрозы заразиться коронавирусом. «Идет увеличение числа заболевших среди молодежи — все закрыть — бары, рестораны, дискотеки, флешмобы, всякие общественные мероприятия», — подчеркнул он.

В то же время, как заметили пользователи социальных сетей, Владимир Жириновский, недавно рассказывавший студентам Института мировых цивилизаций о политическом прогнозировании, выступал на трибуне без маски. Вероятно, после вакцины от коронавируса «Спутник V» он чувствует себя достаточно вольготно в любых условиях, не боясь подхватить заразу.