Конфуз чемпиона мира или «проклятие радужной майки»?

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  Льеж-Бастонь-Льеж-2020 стала первой велогонкой, в которой Жулиан Алафилипп вышел на старт в майке чемпиона мира. Во время классики 28-летний французскому велогонщику команды Deceuninck-Quick Step пришлось несколько раз останавливаться из-за проблем с велосипедом, догонять пелотон после того, как оказался заперт завалом. Но к решающим подъёмам Жулиан Алафилипп находился в голове пелотона.  

 

 

  Действующий чемпион мира атаковал на финальном подъёме Рош-о-Фокон, и только три гонщика смогли последовать за ним  — Примож Роглич (Jumbo-Visma), Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Марк Хирши (Sunweb). Четвёрка звёздных велогонщиков начала работать вместе, удержав 20-секундное преимущество. За 500 м до финиша их догнал Матей Мохорич (Bahrain-McLaren).

  Алафилипп открыл спринт на последних 200 метрах, где рывком влево перекрыл дорогу Марку Хирши (Sunweb). Чемпион мира поднял руки в победном жесте, хотя ещё не пересёк финишную черту, на которой его обошёл на четверть колеса призёр недавнего Тур де Франс-2020 Примож Роглич.

После финиша судьи вынесли решение релегировать Жулиана Алафилиппа на 5-е место (последнее в группе) за нарушение прямолинейности движения.

Конфуз чемпиона мира или "проклятие радужной майки"?

Конфуз чемпиона мира или "проклятие радужной майки"?

Конфуз чемпиона мира или "проклятие радужной майки"?

Конфуз чемпиона мира или "проклятие радужной майки"?

 

Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux 

 

Конфуз чемпиона мира или "проклятие радужной майки"?

Photo ©A.S.O. / Tissot

  Жулиан Алафилипп: «Сегодня отлично чувствовал себя, хотел хорошо проехать гонку. Со мной была сильная команда, которая великолепно отработала, защищала меня весь день. Я атаковал на самом крутом участке Рош-о-Фокон, просеял группу, открыл просвет с другими ребятами. Мы хорошо сработались, удерживали преимущество над преследователями. И финальный километр я начал уверенно.

  Спринтовал за 200 м до финиша, но потом совершил ошибку, за которую беру на себя полную ответственность. Когда с холодной головой, отдохнув немного после гонки, посмотрел запись, осознал, насколько сильно отклонился, что стало проблемой для других гонщиков. За это прошу прощения. Но хочу подчеркнуть, что делал это ненамеренно.

  Я принимаю решение жюри. У меня нет оправданий. Мне искренне жаль, потому что не в моих правилах делать такие манёвры. Больше  такое не повторится.

  Вторая ошибка – я слишком рано поднял руки. Такое случилось впервые в моей карьере. Думаю, что это был первый и последний раз. Лучше быть релегированным со второго места, чем после победы.  

  Спринт проходил идеально до этого отклонения в сторону и поднятых слишком рано рук. Такое случается. Досадно только, что это произошло на «Старейшей». Как я говорил, это был первый и последний раз. В любом случае, у нас великолепный победитель Примож Роглич.

  Всё, что могу сейчас делать, сосредоточиться на следующих гонках. Надо быстро переключиться. У меня в карьере и раньше бывали разочарования, будут они и в будущем».