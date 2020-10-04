В урочищі «Вовчак» провели патріотичний вишкіл ліцеїстів. ФОТО

Історико-культурний комплекс «Вовчак-Волинська січ» зустрічав молодь.

Попри негоду та вкрай складну ситуацію з карантинними заходами, 2 жовтня у славнозвісному урочищі на Турійщині проходив вишкіл учнів закладу середньої освіти «Ліцей № 1» міста Ковель. Про це повідомляє Район.Турійськ.

Вишкіл провели в рамках предмету «Захист Вітчизни».

Юнь наполегливо вивчала історію, будову зброї, а також вчилась побуту в лісових умовах. Організатори заходу висловили вдячність батькам ліцеїстів за довіру, а педагогам – за відповідальність і патріотизм.