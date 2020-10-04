Как пользоваться виртуальным номером?

Есть много ситуаций, когда другой номер телефона может пригодиться — в основном, когда вы не хотите предоставлять какую-либо личную информацию, которая может привести к другой личной информации, и так далее. Нужно отметить, что перейдя по ссылке https://hottelecom.net/disposable-sms-phone-numbers.html можно подобрать одноразовые номера для SMS и регистрации.

Возможно, вы хотите зарегистрироваться на сервисе, требующем проверки, отправив SMS с кодом (это механизм, используемый большинством мессенджеров), и не хотите указывать свой реальный номер телефона. Возможно, вам нужно отправить SMS незнакомцу, который хочет что-то купить в Shades на Allegro, или вы хотите использовать другой номер в приложении для знакомств Tinder.

В любом случае, есть несколько способов получить альтернативные номера телефонов для звонков, как с обычного телефона. Вы можете выбрать долгосрочные тарифные планы или подписки в приложении Skype, заказать вторую виртуальную электронную SIM-карту или просто набрать временный номер телефона (из большинства стран) в мобильном приложении. Конечно, за содержание такого номера придется платить, но это удобно и дешево, если оно вам нужно только на короткое время.

Механизм настройки такого временного номера в каждом приложении очень похож. Загрузите и установите приложение из магазина приложений. В каждом из них необходимо ввести свой реальный номер телефона для верификации аккаунта с помощью СМС-кода.

После проверки вы можете искать номер, который хотите использовать. Вы можете ввести код города поддерживаемой страны и выбрать временный номер из доступного списка. За использование временного номера взимается плата, и ее стоимость зависит от выбранного варианта и приложения.

На главном экране такого приложения вы увидите клавиатуру набора номера и кнопки вызова или отправки SMS с нового номера. Вы можете отменить номер в любой момент.

Чтобы иметь больше мобильных номеров, вам не нужен другой телефон или смартфон с опцией Dual SIM. Второй номер на SIM-карту вы получите сразу, без лишних формальностей и без подписки. Вы сразу же сможете пользоваться знакомыми вам функциями телефона, но уже в бесплатном мобильном приложении. 2nr — это совершенно бесплатное приложение для звонков, которое позволяет сразу использовать 3 дополнительных номера на вашем телефоне.

Сохраните свой личный номер для себя и своих близких, используйте приложение 2nr и получите дополнительный контактный номер!