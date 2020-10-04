Президент Армении обсудил Карабах с Лукашенко

Vahram Baghdasarya/Reuters

Президент Армении Армен Саркисян позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.

В ходе переговоров обсуждалось обострение ситуации в Нагорном Карабахе, указано в сообщении. В частности, Лукашенко опроверг данные о поставке военных грузов из Белоруссии в Азербайджан.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ожесточенные бои»: что происходит в Нагорном Карабахе

— Лукашенко обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

— Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Карабахе

Источник