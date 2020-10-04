Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Карабахе

Азербайджан прекратит огонь в том случае, если Армения озвучит срок вывода войск из Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая оказалась бы не на словах, а выполнялась бы на деле, — в какие дни какие территории будут освобождены», — сказал Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Между тем в своем «Твиттере» президент написал, что сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района. Накануне глава государства заявил об освобождении Мадагиза и еще ряда населенных пунктов.

Кроме того, президент Азербайджана выступил с обращением к народу и поздравил с освобождением 1 города и 9 сел. «Вернуться за стол переговоров Баку готов, если только Пашинян выступит с заявлением, что Карабах — это Азербайджан, и извинится перед азербайджанским народом за оккупацию. Мы пишем новую историю, восстанавливаем историческую справедливость», — подчеркнул Алиев.

Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, представляющие страны — сопредседатели минской группы ОБСЕ, сделали совместное заявление по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Они осудили эскалацию насилия и призвали руководителей Армении и Азербайджана к возобновлению переговоров без выдвижения предварительных условий. Это заявление поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. При этом в Кремле оценили возможность для России ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах. «Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.