Раскрыты неочевидные способы распространения коронавируса

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Российский врач-терапевт Лариса Алексеева раскрыла неочевидные способы проникновения коронавируса в квартиру. Своими выводами эксперт поделилась в интервью с «Вечерней Москвой».

Так, по ее словам, многие верят в то, что избежать распространения инфекции можно, лишь надевая маску в магазинах и общественном транспорте. Тем не менее, она опровергла это заблуждение. Как уточнила врач, вирус может проникнуть в дом через вытяжку от болеющих соседей.

«Здесь нужно почаще менять фильтры. Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще», — пояснила она.

Кроме того, Алексеева напомнила, что коронавирус можно принести на обуви или одежде, если, например, кто-то покашляет на них в магазине. «Здесь отличным вариантом обработки могут стать антисептики в формате аэрозоля. Они находятся в свободном доступе, утверждены Роспотребнадзором», — поделилась врач.

Также специалист посоветовала мыть обувь в мыльной воде, поскольку мыло также является хорошим антисептическим средством.

«Кстати, обрабатывать необходимо и то, что вы приносите в дом. Например, продукты. Я мою в теплой воде каждую упаковку, даже условное печенье», — заключила Алексеева.

Ранее Алексеева назвала медицинские маски, с которыми люди иногда неправильно обращаются, самым опасным предметом во время пандемии коронавируса. Так, по словам специалистки, если кто-то из посторонних чихает на другого человека, то его микробы попадают на внешнюю сторону маски и она становится опасной.