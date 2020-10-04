Президент Азербайджана назвал виновных в ситуации в Карабахе

Виновниками сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе являются Армения и ряд других стран, желавших сохранить статус-кво, уверен президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, сообщает РИА «Новости».

Азербайджанская сторона стремилась к мирному урегулированию конфликта, подчеркнул Алиев. По его словам, в Азербайджане тридцать лет «жили с надеждой, что мировое сообщество решит проблему».

«Мы хотели решить конфликт мирным путем, терпели. Хотели получить свое, другого нам не надо», – подчеркнул азербайджанский лидер.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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