Открытие 2700-летней королевской печати доказывает правоту Библии

Археологи сделали невероятное открытие, которое касается библейского царя Езекии. Именно это открытие может стать доказательством исторической точности Библии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Царь Езекия, если верить Библии, был 13 царем Иудеи. О нем есть упоминания не только в Ветхом, но и в Новом Завете. Также присутствует информация о том, что царь происходил из дома Давида. Во время правления Езекия делал все возможное, чтобы укрепить власть Иерусалима и установить среди людей поклонение единому Богу. Но какие еще есть доказательства рассказа о его правлении и жизни, кроме Библии?Профессор Том Мейер рассказал о том, что есть просто невероятные археологические доказательства того, что в Библии говорится о царе чистая правда. Специалистам удалось еще в 2015 году во время раскопок Офела обнаружить некий объект небольшого размера, который имеет прямое отношение к царю Езекии. Это круглая печать, которая датируется восьмым столетием до нашей эры. На ней было указано непосредственно имя самого царя. Стоит отметить, что перед этим подобные печати попадались только на черном рынке, поэтому говорить об их подлинности не было смысла. Находка 2015 года стала первой за все время официальных раскопок. С помощью печатей раньше подтверждали официальные транзакции, указы и прочие действия. Профессор Мейер рассказал, что такие печати чаще всего носили на шее на прочных цепочках или на браслетах. Иногда печати вставлялись даже в кольца. Печать имеет диаметр немного больше сантиметра. На ней присутствует имя Езекии, а также королевский орнамент. Благодаря такой находке ученые имеют возможность еще больше узнать о Библии и проверить ее историческую точность.