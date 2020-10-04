Чудеса селекции или как изменились фрукты и овощи

Сегодняшнее изобилие продуктов на столе во многом является следствием не только научно-технического прогресса, но и отбором, который производился не природой, а человеком. Именно благодаря усилиям фермеров и селекционеров у нас на столе есть такие привычные нам фрукты и овощи, как арбузы, кукуруза и даже огурцы. Ведь до вмешательства человека все эти плоды были не просто малопривлекательными, но еще и в ряде случаев попросту несъедобными.

1. Кукуруза

Вареной кукурузкой несколько столетий назад было бы трудно побаловаться. /Фото: blogspot.comКукурузу люди употребляли в пищу более 10 тысяч лет до нашей эры, однако тогда речь шла, скорее всего, о предке современного продукта — траве теосинте. Вот только она выглядела несколько иначе: тогда зерна была твердыми, маленькими и сухими, а по вкусу напоминали сырой картофель.

В тридцатых годах прошлого века ученые выяснили, что современная кукуруза стала обладать более длинными початками с объемными ядрами примерно 6 тысяч лет назад стараниями мезоамериканских фермеров. А в восьмидесятых исследователи занимаются приданием культурам выносливости: их пытаются сделать более устойчивыми к вредителям и засухе, а также повышением урожайности.

2. Арбуз

Эпизод из картины «Натюрморт с арбузами, персиками, грушами и другими фруктами», около 1645–1672 /Фото: daily.afisha.ru

На фрагменте полотна «Натюрморт с арбузами, персиками, грушами и другими фруктами» Джованни Станки XVII века арбуз можно узнать разве что благодаря полосатой кожице. Ведь благодаря чудесам селекции бахча сильно изменилась, и сегодня она представляет собой сочный плод рубиново-красного цвета. А вот до этого арбузы имели гораздо менее привлекательную картину для потребителя.

Все дело в том, что растения способны выжить в условиях дикой природы исключительно за счет большого количества семян, поэтому у раннего арбуза их было довольно много. Однако фермеры отдавали предпочтение плодам с сахарной, сочной сердцевиной, зато с малым числом семян. Именно этот выбор превратил арбуз в привлекательный для потребления человеком, однако совершенно непригодным для выживания в дикой природе.

3. Банан

Такими бананчиками вряд ли полакомишься. /Фото: discoverychannel.ru

Бананы можно уверенно считать уникальным случаем гибридизации и селекции, а все из-за того, что наиболее популярный сорт фрукта не дает потомство.

А вот 10 тысяч лет назад плоды, как и в случае с арбузами, содержали такое огромное количество семян, что были абсолютно несъедобными. А вот сегодня благодаря селекции можно существует около тысячи сортов бананов, а любимые миллионам желтые плоды являются разновидностью растения кавендиш: по информации Novate.ru, именно она составляет примерно 99% мирового экспорта бананов.

Данный сорт получил популярность в пятидесятых годах благодаря своей устойчивости к панамской болезни. Правда в современных условиях и кавендиш находится под угрозой: дело в том, что за последнее столетие растение никак не эволюционировало естественным путём, а потому стало уязвимым к насекомым и бактериям. Именно увеличением выносливости этого сорта и занимаются в последние годы исследователи и селекционеры.

4. Баклажан

Желтые баклажаны, оказывается, не являются чем-то из разряда фантастики. /Фото: wikipedia.org

О происхождении баклажанов по-прежнему ведутся активные споры и дискуссии, но на сегодняшний день наиболее распространенной является версия, что они имели колючки, да и к тому же были ядовитыми, а принадлежат к семейству пасленовых.

Наличие иголок предка баклажанов объяснялось защитной функцией: они затрудняли их употребление в пищу. Но люди предпочитали брать для посадки семена из плодов с малым количеством колючек, тонкой кожицей и пухлой мякотью. Многолетнее применение данной практики трансформировало колючий ядовитый плод в продолговатый фиолетовый овощ, который насчитывает около 15 сортов.

5. Морковь

Морковка также раньше была несколько иного цвета. /Фото: discoverychannel.ru

Первые упоминания о моркови можно увидеть в Персии еще в X веке, вот только тогда она выглядела совсем не так, как сейчас. Древний овощ имел фиолетовый или белый оттенок с тонкой разветвленной корневой системой, в отличие от современного корня. Насчет появления современный рыжий оттенок у моркови также не все однозначно, однако наиболее вероятной версией считают генетическую мутацию — именно в результате этого процесса овощ пожелтел.

Фермеры и селекционеры на протяжении долгих лет отбирали корнеплоды, примерно одинаковые по форме, а также максимально привлекательным по цвету и вкусу. Судя по тому, что сегодня у нас на столе находится именно оранжевая морковь, для людей прошлого она оказалась наиболее предпочтительной.

6. Персик

Оказывается, у персиков много общего с…вишнями. /Фото: cod15.ru

Предок современных персиков появился в Китае примерно 6 тысяч лет назад, но их внешний вид разительно отличался от современного. Первоначально плоды по размеру походили на вишню, к тому же, имели твердую и сухую структуру, а вкусом они напоминали чечевицу. Вот только фермеры решили иначе: они выбирали наиболее приемлемые фрукты для посадки деревьев, и с годами удалось вывести знакомые нам сочные и сладкие плоды.

7. Огурец

Не самые привлекательные огурчики были в древности. /Фото: brightside.me

В это трудно поверить, однако овощ, который сегодня с удовольствием режут в салаты, в прошлом использовали исключительно в медицинских целях. Все дело в том, что первоначально внешний вид и характеристики огурца были схожими с баклажанами: он также был колючим и ядовитым. И только усилия фермеров и селекционеров превратили непривлекательный несъедобный плод в любимый миллионами овощ.