Райский отдых по заоблачной цене: Ивлеева и Элджей тратят миллионы на Мальдивах

Пара арендовала виллу за 760 тысяч рублей в сутки.

Несколько недель блогер Настя Ивлеева была в путешествии в рамках трэвел-шоу «Орел и решка». После окончания съемок телеведущая наконец-то воссоединилась с супругом, хип-хоп исполнителем Элджеем. Пара решила отдохнуть от работы и отправилась на Мальдивские острова. И Элджей, и Ивлеева не привыкли экономить. Они остановились в пятизвездочном отеле Lux North Male Atoll, сообщает «КП». Это комплекс вилл, расположенных прямо на воде в Индийском океане.

Популярная пара выбрала для себя самый дорогой трехэтажный дом площадью 999 кв м с собственным коралловым рифом и большим бассейном. Стоимость такой виллы – 9 тысяч 672 доллара в сутки (около 760 тысяч рублей за один день отдыха). В Инстаграм Настя уже показала свои апартаменты, а также вид из окна. Судя по видео из ее профиля, блогер уже прокатилась с мужем на яхте. В этот раз Ивлеева почти не снимает ролики и подписчикам приходиться довольствоваться несколькими фото с пляжа.

29-летняя телезвезда может себе позволить отдых на широкую ногу. Как ранее писал «Блокнот», за каждый выпуск со своим участием в «ОиР» Ивлеева получила 400 тысяч рублей. Также организаторы программы заплатили ей по полмиллиона за каждую рекламную интеграцию, в которой она снялась в шоу. Основной источник заработка Насти — реклама в Instagram. Согласно данным журнала Forbes, блогер заработала за 2019 год в соцсети 610 тысяч долларов. В рейтинге российских звезд, зарабатывающих на рекламе в Instagram, она заняла 6-е место.

Супруг Насти, рэпер Элджей тоже времени в 2019 году зря не терял. Рэпер вошел в список Forbes как один из самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Его доход за концертную и музыкальную деятельность составил 1,5 миллиона долларов. Артист часто радует женушку щедрыми подарками, например, часы Rolex за 328 тысяч рублей. А в июне блогер сама осуществила свою мечту — она приобрела Lamborghini Aventador, стоимость которого составляет, по оценкам экспертов, от 20 миллионов рублей.

В июле Ивлеева разозлила подписчиков, когда показала дом, в котором живет ее мама. Пользователи были шокированы, что в небольшом доме в деревне Разметелево нет даже раковины в ванной комнате, в то время как сама блогер тратит миллионы на дорогие украшения. Позже Настя заявила, что новый дом для ее семьи находится в стадии строительства — на какой стадии, остается загадкой.