У сотрудницы прикамского УФСИН изъяли гостиницу стоимостью 46 млн рублей

В Пермском крае в доход государства была обращена недвижимость сотрудницы ГУ ФСИН России по региону на сумму 46 млн рублей. Об этом сообщается на сайте пермской прокуратуры.

Как было установлено, супруг госслужащей в 2015 году купил землю площадью 3882 кв. м в Краснодарском крае и два здания общежитий, которые использовались в качестве гостиницы. Как пояснили в прокуратуре, цена этих объектов превышала общий доход семьи за 3 года, предшествующих совершению сделки. Кадастровую стоимость на дату покупки оценили в более 46 млн рублей.

Госслужащая не смогла пояснить, откуда появились такие деньги, поэтому прокуратура края направила в суд иск об обращении гостиницы в доход государства.