Пашинян обвинил Турцию в желании продолжить геноцид армян

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал вовлеченность Турции в нагорно-карабахский конфликт свидетельством желания Анкары «продолжить геноцид армян». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Я считаю, что через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян, который произошел в Турции осенью 1915 года», – подчеркнул Пашинян.

Происходящее в Нагорном Карабахе имеет международное значение, уверен армянский премьер. По его словам, в ситуацию вовлечена турецкая армия, что демонстрирует «империалистическую политику Турции, действия которой направлены на восстановление Турецкой империи».

Ранее Турция заявила о готовности предоставить военную помощь Азербайджану для войны в Нагорном Карабахе в случае получения соответствующего запроса.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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