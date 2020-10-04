В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося COVID-19 Трампа

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Carlos Barria/Reuters
В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает CBS.
По словам помощника американского лидера по национальной безопасности Роберта О’Брайена Трамп чувствует себя очень хорошо и приступить к работе. Однако, по мнению О’Брайена, на какое-то время глава государства останется в больнице.
Трамп заявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирус 2 октября.
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