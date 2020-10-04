Узнавший о своем диагнозе Трамп испугался смерти из-за коронавируса

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Президент США Дональд Трамп испугался своей смерти из-за коронавируса, узнав, что оказался инфицирован. Об этом у себя в Twitter сообщил журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман со ссылкой на близкие к вопросу источники из Респубиканской партии.

«Я кончу как Стэн Шира? Так и будет?», — снова и снова, по словам Шермана, спрашивал узнавший о диагнозе президент. Он имел ввиду своего друга Стэна Ширу из Нью-Йорка: тот скончался от COVID-19 в апреле этого года. Журналист также рассказал, что состояние Трампа, по словам его источников, куда хуже, чем согласно официальным сообщениям.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.