Россиянин избил и ограбил мужчину за отказ надеть маску

Фото Асатура Есаянца / РИА Новости

В поселке Агинское Забайкальского края россиянин избил мужчину, который отказался надевать маску по его требованию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на краевое управление МВД.

По данным ведомства, конфликт произошел на автостанции. Мужчина несколько раз ударил пострадавшего, после чего забрал у него телефон и семь тысяч рублей.

Полицейские быстро задержали нападавшего, им оказался 37-летний мужчина. Похищенное изъяли, на россиянина завели уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В августе кондуктор трамвая в Новокузнецке напал на пассажирку за проезд без маски и выгнал ее на улицу. Перед этим женщина объяснила, что не может надеть средство защиты, потому что является инвалидом-астматиком второй группы.

В мае житель подмосковного города Жуковский избил битой продавщицу местного магазина, которая сделала ему и приятелям замечание за отсутствие маски. Из-за удара женщина потеряла сознание, нападавшие сбежали. Пострадавшую отвезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает.